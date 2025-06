PSG vence Seattle Sounders e vai às oitavas do Mundial como líder

O Paris Saint-Germain (PSG) venceu o Seattle Sounders por 2 a 0 e garantiu a liderança do Grupo B do Mundial de Clubes nesta segunda-feira. Kvaratskhelia e Hakimi anotaram os gols do clube francês no Lumen Field.

A vitória dá ao time francês a primeira posição da chave. A equipe tem os mesmos seis pontos do Botafogo e do Atlético de Madrid, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Zerada, a equipe norte-americana termina na lanterna.

O PSG aguarda a definição do Grupo A para conhecer seu rival no duelo das oitavas de final, marcado para as 13h (de Brasília) deste domingo, na Mercedes-Benz Arena. Os possíveis adversários são Palmeiras, Inter Miami, Porto e Al-Ahly.

Os gols do jogo

Aos 35 minutos do primeiro tempo, Nuno Mendes cobrou escanteio para o PSG. Reagen afastou de cabeça e a bola sobrou na entrada da área para a batida de Vitinha. A bola desviou em Kvaratskhelia e acabou no fundo das redes.

Com 21 minutos da segunda etapa, Barcola recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para Hakimi. Do outro lado da área, o marroquino dominou e bateu firme para ampliar a vantagem do time francês.