Promoção do UOL Play oferece 50% de desconto em plano semestral do UFC

O UOL Play, serviço de streaming do UOL, oferece até 30 de junho uma super promoção no combo de UFC, a maior organização de MMA do mundo. Acesse clicando aqui.

Como funciona

Novos assinantes terão 50% de desconto no combo de UFC por seis meses. O plano exibe, além da cobertura das lutas mais famosas do mundo, um mix com entrevistas com atletas, pesagens e uma série de conteúdos exclusivos.

A oferta é válida para o plano semestral por tempo limitado, com pagamento de R$ 14,90 por mês.

O UOL Play é o único parceiro do UFC no mercado com a promoção de 50% de desconto para quem adquirir até 30 de junho.

Plano semestral

Período: 20/6 a 30/6;

Plano: semestral;

Valor: R$ 14,90/mês por 6 meses;

Referente a 50% de desconto;

Promoção por tempo limitado e exclusiva do UOL Play.

O que tem no UOL Play?

Catálogo variado de conteúdos. A plataforma de streaming oferece filmes, séries e produções originais do UOL, incluindo documentários e reportagens especiais.

O UOL Play também exibe o Paulistão Feminino 2025, Libertadores, Sul-Americana, Champions League e Fórmula 1.

Diversidade de planos e personalização. Assinantes podem optar por pacotes que incluem serviços parceiros como Paramount+, Max, UFC Fight Pass, NBA League Pass e Belas Artes a la carte.