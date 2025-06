Portuguesa se reapresenta e inicia preparação para duelo contra o Porto Vitória

Após alguns dias de folga, o elenco da Portuguesa se reapresentou na manhã desta segunda-feira e deu início à preparação para o confronto com o Porto Vitória, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

As atividades aconteceram no CT do Parque Ecológico, com foco no condicionamento físico e também em trabalhos no gramado, sob o comando do técnico Cauan de Almeida e sua comissão técnica.

Para o treinador, o recesso foi importante para o grupo, mas as atividades já voltaram ao ritmo intenso imposto pela comissão.

"Esse breve período de descanso foi importante para recuperar a parte física e mental dos atletas, especialmente nesse momento da competição em que temos confrontos decisivos pela frente. Já retomamos os trabalhos em ritmo intenso, com foco total no nosso próximo adversário", destacou Cauan.

O duelo contra o Porto Vitória será realizado no próximo sábado (28), às 17h (de Brasília), no Estádio do Canindé, em São Paulo.