Palmeiras tem mudanças em três setores para enfrentar o Inter Miami; veja escalações

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Inter Miami pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025. A partida, que decide vaga nas oitavas de final, acontece nesta segunda-feira, a partir das 22 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

O técnico Abel Ferreira fez mudanças na equipe, com as entradas de Marcos Rocha, Lucas Evangelista e Flaco López, nas vagas de Giay, Aníbal Moreno e Vitor Roque. A mudança "forçada" foi a saída de Aníbal, que trata de um edema na coxa direita. Raphael Veiga foi mantido entre os titulares.

A escalação do Palmeiras é: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Lucas Evangelista, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López.

Além de Gustavo Gómez, Giay, Piquerez, Raphael Veiga, Richard Ríos e Felipe Anderson, o Palmeiras também tem o técnico Abel Ferreira entre os pendurados. Os cartões só serão zerados para as quartas de final.

Do outro lado, o Inter Miami, do técnico Javier Mascherano terá a seguinte escalação: Ustari; Chelo Weigandt, Tomás Avilés, Maximiliano Falcón e Noah Allen; Sergio Busquets, Redondo, Allende e Telasco Segovia; Messi e Luis Suárez.

O Palmeiras é líder do Grupo A, com quatro pontos conquistados. Na estreia empatou com o Porto e na última rodada venceu o Al Ahly. O Inter Miami é o segundo colocado, com a mesma pontuação, mas menor saldo de gols. Sendo assim, um empate entre as equipes, garante ambos nas oitavas, com o Verdão na liderança. Porto e Al Ahly, com um ponto cada um, estão em terceiro e quarto lugar, respectivamente.

No chaveamento das oitavas de final o líder do Grupo A enfrenta o segundo colocado do Grupo B, que é o Botafogo. Já o vice-líder do Grupo A mede forças com o líder do B, Paris Saint-Germain.