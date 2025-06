Palmeiras estreia camisa especial para a Copa do Mundo de Clubes contra o Inter Miami

O Palmeiras estreia, nesta segunda-feira, o uniforme lançado especialmente para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025. Os jogadores usarão pela primeira vez a camisa, lançada em parceria com a Puma e KidSuper, no último dia 10 de junho, já nos Estados Unidos, no jogo contra o Inter Miami, pela terceira rodada da fase de grupos da competição.

Na estreia, contra o Porto, o Palmeiras jogou com a camisa I, de cor verde. O duelo terminou empatado sem gols, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Já na rodada seguinte, a equipe entrou em campo com a camisa II, branca, na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, no mesmo local.

A terceira camisa, que será utilizada pelo Verdão no duelo contra o time de Messi, traz uma base dourada com detalhes em folha, em referência ao Mundial conquistado pelo clube em 1951. O uniforme de goleiro segue a mesma proposta, com tons de vermelho intenso, vinho e dourado.

DIA DE ESTREIA DE MANTO É SEMPRE ESPECIAL! ? pic.twitter.com/BGHgAkyAFq ? SE Palmeiras (@Palmeiras) June 23, 2025

As camisas já estão disponíveis nas versões Authentic e Replica. A primeira versão é a usada pelos atletas e feita com o tecido ultraweave, que oferece leveza e performance de elite, enquanto a outra mantém o visual impactante, mas com um caimento mais confortável.

Os torcedores podem adquirir as camisas nos sites PalmeirasStore.com e Puma.com e também nas lojas físicas da Palmeiras Store e da Puma.

A bola rola para Palmeiras e Inter Miami a partir das 22 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. O Palmeiras é o líder do Grupo A, com quatro pontos, e busca confirmar a vaga nas oitavas de final da competição. O time de Miami é o segundo colocado, com a mesma pontuação. Um empate já é suficiente para a equipe de Abel Ferreira avançar na ponta da chave.