Pai de Haliburton confirma lesão grave do filho no tendão de Aquiles na final do título da NBA

Oklahoma 23/06/2025 16h00 Após ter de amargar o vice-campeonato na disputa do título da NBA contra o Oklahoma City Thunder neste domingo, em jogo válido pela sétima partida dos playoffs da competição americana, o armador Tyrese Haliburton, do Indiana Pacers teve confirmada um rompimento do tendão de Aquiles. A informação foi passada pelo pai do atleta, John Haliburton em entrevista à ESPN americana. Um dos principais nomes da franquia, ele se machucou no primeiro quarto e precisou deixar a quadra amparado por causa da contusão na perna direita. A lesão aconteceu em um lance isolado, quando o astro partiu para cima da marcação de Sahi Gilgeous-Alexander, mas sentiu um problema na perna direita e foi ao chão. Após o confronto, ele foi visto de muletas recebendo os companheiros na entrada do vestiário. Myles Turner, seu companheiro de equipe não escondeu sua tristeza com a confirmação da lesão do companheiro de equipe. "Realmente é de cortar o coração, mas nós vamos apoiá-lo neste momento difícil", afirmou. O departamento médico do Indiana Pacers agora vai avaliar qual o melhor procedimento cirúrgico para a recuperação do atleta, que deve perder uma boa parte da próxima temporada. O período de afastamento pode variar de oito a dez meses.