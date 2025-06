Oscar e Marcos Antônio trabalham com bola em retorno parcial do elenco do São Paulo

Nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, parte do elenco do São Paulo retornou às atividades com foco no reinício do calendário brasileiro após a pausa para a disputa do Mundial de Clubes. O Tricolor volta aos gramados no dia 16 de julho, contra o RB Bragantino, uma vez que o Flamengo, previsto para encarar o clube paulista entre os dias 12 e 14, está no torneio realizado nos EUA.

Os jogadores em recuperação ou aprimoramento físico seguiram programação feita pela comissão técnica e pelo departamento médico. Recuperados de lesão na coxa esquerda e de edema na coxa esquerda, respectivamente, Marcos Antônio e Oscar foram liberados para trabalhar com a preparação física e realizaram exercícios com bola.

Dinenno também retornou mais cedo que o restante do elenco para aprimorar sua forma física devido a uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O procedimento foi realizado enquanto o atacante ainda defendia o Cruzeiro.

Por fim, Lucas e Ferreirinha, que vêm trabalhando desde a semana passada sob os cuidados do clube e se encontram em fase final de recuperação de lesão na fáscia plantar do pé esquerdo e de estiramento da cápsula posterior do joelho direito, respectivamente, marcaram presença e trabalharão no campo com os fisioterapeutas nesta semana.

Os cinco atletas citados acima se juntaram a Luiz Gustavo e Calleri, que já se encontravam em recuperação no CT. Enquanto o meio-campista cumpre protocolo de recuperação após quadro de tromboembolismo pulmonar e correu no gramado, o atacante argentino se recupera de cirurgia no joelho esquerdo no REFFIS Plus.

Os demais atletas retornam às atividades na próxima quinta-feira (26), quando terão o primeiro contato com o técnico Hernán Crespo.