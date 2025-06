Novorizontino é derrotado pelo Operário-PR e perde sequência de vitórias na Série B

O Novorizontino perdeu do Operário-PR por 2 a 0 nesta segunda-feira, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). Rodrigo Rodrigues e Gabriel Boschilia balançaram as redes para os mandantes.

Com o resultado, o Tigre do Vale viu sua sequência de cinco vitórias seguidas ser quebrada. Mesmo com a derrota, o Novorizontino na segue segunda posição, com 25 pontos conquistados. O Operário-PR, por sua vez, chegou aos 17 e subiu para o 12º lugar.

Pela próxima rodada da Série B, o Novorizontino encara o Amazonas, no próximo domingo. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. No mesmo dia, só que às 16h, o Operário-PR enfrenta o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira.

Novorizontino x Operário-PR

A equipe mandante abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Rodrigo Rodrigues recebeu belo passe de Pedro Lucas, dominou e mandou uma bomba para o fundo das redes.

O Fantasma ampliou aos 16 minutos da etapa complementar. De pênalti, Gabriel Boschilia deslocou o goleiro e correu para o abraço.