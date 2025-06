Nike x Adidas: Corinthians 'bate o pé' em negociação por camisas acessíveis

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians "bate o pé" por camisas mais acessíveis ao torcedor nas negociações com Nike e Adidas, concorrentes no mercado e que também competem pelo fornecimento de material esportivo ao clube.

O que aconteceu

Nos bastidores, a possível mudança atualmente é vista em uma perspectiva que vai além do lucro. As empresas já concordaram em melhorar financeiramente os contratos, mas outros fatores serão levados em conta pelo Timão. A Adidas, inclusive, chegou a oferecer um pacote que chega a R$ 85 milhões anuais.

A avaliação da torcida é um dos pilares da negociação para a diretoria. Neste contexto, o fornecimento de camisas e uniformes para os lojistas parceiros é uma das principais reclamações do Corinthians em relação à Nike, porque dificulta o acesso ao consumidor final.

Em 2024, por exemplo, foram muitos os relatos de torcedores que não conseguiram comprar a camisa all black do Corinthians. Os baixos estoques nas lojas fizeram com que o modelo esgotasse em questão de poucas semanas.

Além disso, o debate sobre o valor das camisas para o consumidor final também está na pauta, uma vez que quanto mais alto, maior a atuação do mercado pirata.