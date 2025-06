Nike formaliza oferta ao Corinthians e se aproxima dos valores da Adidas

A Nike formalizou ao Corinthians uma proposta para renovar o contrato de fornecimento de material esportivo com o clube até 2036. A oferta se aproxima dos valores apresentados pela Adidas.

A reportagem apurou que as propostas das duas empresas são semelhantes, mas com algumas diferenças no que diz respeito à projeção das cifras, forma de pagamento, entre outras questões. Tais especificidades serão analisadas pela diretoria do Timão, presidida interinamente por Osmar Stabile.

A gestão irá decidir qual oferta é mais vantajosa para levá-la para apreciação do Conselho de Orientação (Cori) antes de tomar uma decisão. A escolha deve ser feita em breve, tendo em vista que o prazo de resposta à Adidas já esgotou.

Deve pesar contra a oferta da companhia alemã o risco jurídico que envolve a possível rescisão contratual com a Nike. O entendimento da diretoria do Corinthians é que, se a Adidas se responsabilizasse pelo eventual ônus, o clube aceitaria a proposta. Porém, sem alinhar este ponto, o Timão pode ficar exposto a valores milionários a serem pagos no futuro.

Além disso, a Nike está disposta a "perdoar" dívidas que o clube tinha com a empresa. Uma das pendências é o fato do time do Parque São Jorge ter ultrapassado constantemente nas últimas temporadas o valor de R$ 4 milhões o qual, por contrato, tem direito por ano de enxoval. Só em 2024, por exemplo, o Corinthians recebeu mais de R$ 12 milhões de vestuário da Nike. A companhia, porém, topa "esquecer" essas questões para ampliar o contrato com a equipe alvinegra.

A informação da nova proposta da Nike foi antecipada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Como publicado pela Gazeta Esportiva no dia 9 de maio, as condições apresentadas pela Adidas eram as seguintes: R$ 18 milhões anuais fixos pelo patrocínio; R$ 35 milhões anuais firmados como mínimo garantido de royalties; R$ 6 milhões em enxoval sob o compromisso de entrega de 60 mil peças por ano para uso do clube; R$ 2 milhões por ano direcionados a ações de marketing.

O total remete ao valor mínimo de R$ 61 milhões por ano, sendo R$ 53 milhões "em dinheiro". Os valores de patrocínio, verba de marketing e enxoval teriam correção de 5% ao ano, diferentemente dos royalties, que seriam congelados até o fim do vínculo, estipulado para um período de 10 anos.

Em média, o Corinthians receberia cerca de 25% por meio do MRG (Minimum Royalty Guaranteed - Royalty Mínimo Garantido), pois essa porcentagem do lucro líquido das vendas teria uma variação de acordo com o produto em questão. Para superar os R$ 35 milhões, o clube precisaria vender mais de 1 milhão de camisas no ano, cerca de 300 mil camisas a mais em relação a temporadas de sucesso neste quesito.

Em caso de assinatura deste contrato, a Adidas também se compromete a pagar R$ 100 milhões em luvas, o que faria o valor mínimo final, após 10 anos, se aproximar de R$ 710 milhões, sendo R$ 630 milhões "em dinheiro". Este valor pode sofrer acréscimo por meio de bonificações, como, por exemplo, prêmios por conquistas desportivas, que também seriam incluídas do contrato.

(Foto: Divulgação/Corinthians)

O atual contrato do Corinthians com a Nike foi renovado unilateralmente no fim do ano passado.

A Fisia, empresa que representa a Nike no Brasil desde 2020, enviou uma carta registrada ao clube no dia 16 de dezembro de 2024 e, no dia 19 do mesmo mês, enviou um e-mail à cúpula do clube com a intenção de costura um novo acordo. Contudo, ignorada, a empresa acionou, conforme rito previsto e exigido no contrato, uma cláusula de renovação automática e ampliou o vínculo até 2029.

Nas últimas semanas, a diretoria interina do Corinthians se reuniu com representantes tanto da Adidas como da Nike e, em nota divulgada no fim de maio, reforçou o compromisso vigente com a empresa norte-americana.