'Nada mal para quem conheceria o Mickey', diz Alex Telles após vaga do Bota

O lateral Alex Telles comemorou a vaga às oitavas de final conquistada pelo Botafogo hoje, mesmo com a derrota para o Atlético de Madri por 1 a 0. Após o jogo, o defensor aproveitou para "cutucar" quem duvidou do clube carioca.

É muita coisa para falar, mas às vezes a gente tem que só abaixar a cabeça e trabalhar. Muita gente não confiava no Botafogo. Para quem ia conhecer o Mickey, eu acho que nada mal passar num grupo da morte como esse. Eu disse que o grupo era muito forte porque tinha o Botafogo, provamos isso.

Essa torcida maravilhosa que compareceu, parecia que nós estávamos jogando em casa. Essa torcida nos apoiou tanto que a gente se sentiu em casa e esse elenco é maravilhoso. Esse grupo merece tudo o que está conquistando. Alex Telles ao DAZN

Botafogo perde e passa em segundo

O Botafogo resistiu bastante, mas levou um gol no final e perdeu para o Atlético de Madri por 1 a 0, hoje, no Rose Bowl, pela última rodada do Grupo B do Mundial de Clubes.

O Glorioso ficou com seis pontos — mesma quantia de PSG e Atlético de Madri — mas passou em segundo. O Glorioso teve 0 gols de saldo nos confrontos diretos contra os dois rivais, viu o PSG somar +3 e deixou o Atlético para trás, que teve -3 no saldo.

O Palmeiras pode ser o adversário nas oitavas. Para isso, basta que o time paulista não perca para o Inter Miami mais tarde.

O Botafogo jogará as oitavas de final no próximo sábado, às 13h (de Brasília), na Filadélfia. O adversário será o primeiro colocado do Grupo A, que tem Palmeiras, Porto, Inter Miami e Al Ahly na disputa. O classificado será conhecido a partir das 22h de hoje.