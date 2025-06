Murilo sente dores na coxa e deixa o campo em Palmeiras x Inter Miami no primeiro tempo

O técnico Abel Ferreira ganhou um problema no Palmeiras logo no início do jogo contra o Inter Miami, pela terceira rodada da Copa do Mundo de Clubes. Nesta segunda-feira, o zagueiro Murilo precisou ser substituído aos 15 minutos do duelo "decisivo", no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

O camisa 26 do Verdão sentiu a coxa direita no lance em que o Inter Miami abriu o placar, aos 15 minutos do primeiro tempo. O time norte-americano saiu em contra-ataque, Murilo tentou acompanhar Allende, mas caiu antes de alcançá-lo, deixando o camisa 21 sozinho cara a cara com Weverton.

Murilo, então, foi atendido no gramado e logo substituído por Bruno Fuchs. Com o problema muscular, Murilo foi direto para o vestiário. Após o jogo, o atleta passará por exames para saber a gravidade do problema. O Verdão ainda briga por uma vaga nas oitavas do Mundial.

O Palmeiras chegou aos Estados Unidos sem lesionados, com exceção de Bruno Rodrigues e Figueiredo, que permaneceram no Brasil. Na vitória sobre o Al Ahly, na última quinta-feira, porém, o Verdão perdeu Aníbal Moreno, que sofreu um edema na coxa e não pôde ficar à disposição para encarar o Inter Miami.

Há a expectativa de que Aníbal se recupere para uma possível oitavas de final. Na zaga, para substituir Murilo, Abel também tem Naves e Benedetti. Além disso, tem a preocupação com Gustavo Gómez, que chegou para o confronto pendurado. Se receber mais um cartão amarelo e o Verdão avançar, perde as oitavas, já que os cartões só são zerados a partir das quartas.

O Palmeiras precisa apenas de um empate para avançar, mas também pode garantir a vaga mesmo sendo eliminado com a combinação de resultado do jogo entre Porto e Al Ahly.