Mundial: Técnico do Porto vê 'orgulho ferido' como estímulo em rodada final

Diante do Al Ahly (EGI), hoje, o Porto precisa vencer - algo que não fez até aqui no Mundial de Clubes - para avançar no Grupo A, o mesmo do Palmeiras.

O que aconteceu

Martín Anselmi, técnico da equipe portuguesa, disse que o 'orgulho ferido' é uma motivação extra para a rodada final. O treinador argentino ressaltou que o Porto precisa deixar uma imagem diferente na competição, mesmo que seja eliminado.

Nas primeiras rodadas, o Porto somou apenas um ponto na competição. A equipe empatou sem gols com o Palmeiras, na estreia, e foi derrotada pelo Inter Miami por 2 a 1.

Temos que pensar em nós mesmos, competir de maneira diferente em relação ao último jogo. Não competimos como gostaríamos. Precisamos melhorar. Estamos com o orgulho ferido. Esta não é a imagem que queremos deixar. [...] Temos a oportunidade de mudar essa imagem.

Martín Anselmi, técnico do Porto

Mesmo que vença, o Porto pode ficar fora da próxima fase. Além do triunfo diante dos egípcios, os lusos precisam de uma vitória do Inter Miami (EUA) sobre o Palmeiras no outro jogo da chave.

Porto e Al Ahly entram em campo a partir das 22h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. No mesmo horário, Palmeiras e Inter Miami medem forças no Hard Rock Stadium, em Miami.