'Mistão' dá conta? Colunistas debatem se Flamengo deve poupar no Mundial

Com a liderança do Grupo D do Mundial de Clubes garantida, o Flamengo deveria encarar o LAFC (EUA), na última rodada da primeira fase, com os reservas? Mauro Cezar Pereira e Rodrigo Mattos debateram o tema na Live do Flamengo.

Além de jogar apenas para cumprir tabela, o Rubro-Negro também tem a preocupação com um quarteto de atletas pendurados, que poderiam se tornar desfalques nas oitavas: Pulgar, Bruno Henrique, Gerson e Plata. O Flamengo entra em campo contra o LAFC amanhã, às 22h (horário de Brasília).

Mattos: Clima de Libertadores seria pior para o Flamengo

Toda vantagem esportiva que você tem em uma competição curta como essa, você tem que utilizar. Se o time está classificado, você pode poupar mais jogadores. Mas tem limites também. Quantos volantes o Flamengo tem?

Tem que usar a vantagem esportiva. Se classifica das oitavas para as quartas, é muito mais dinheiro do que os R$ 11 milhões de agora. A ideia não é poupar todo mundo, mas usar essa vantagem esportiva.

Rodrigo Mattos

Mauro: Flamengo teria clima mais favorável contra o Benfica

O que já está meio definido é que os quatro pendurados não jogarão. Talvez fiquem no banco. [...] É uma medida sensata porque se tomar outro cartão, não joga [as oitavas]. [...] Sim [o Flamengo pode vencer com time misto]. Não precisa poupar o time inteiro. É um misto.

Mauro Cezar Pereira

