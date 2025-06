Mesmo com derrota para o Atlético de Madrid, Artur comemora "missão cumprida" do Botafogo

O Botafogo avançou para as oitavas de final do Super Mundial de Clubes. Os alvinegros perderam para o Atlético de Madri, nesta segunda-feira, em Los Angeles, mas se classificaram no grupo B.

O atacante Artur lamentou o resultado, que tirou a liderança da chave dos alvinegros. No entanto, o jogador destacou que o objetivo de avançar na competição foi cumprido: "Pelas circunstâncias do jogo, muito quente, nossa missão foi concluída, que foi a classificação", disse.

"A gente sabe da qualidade do Atlético de Madri. Estava muito quente, mas não é desculpa. Sabíamos que teríamos que finalizar bem, mas não conseguimos como foi como o PSG. A gente sai triste pelo resultado de hoje. O empate seria o resultado mais justo. Levamos o gol no fim, mas estamos felizes pela classificação", completou.

Com a vice-liderança do grupo B, o Botafogo espera seu adversário, que será o líder do grupo A. O duelo será no sábado, às 13h (de Brasília), na Filadélfia.