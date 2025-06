Memphis posta foto de Neto com nariz de palhaço: 'Meu jogador favorito'

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, fez uma "tréplica" na treta declarada com Neto, ex-jogador e apresentador da Band.

O que aconteceu

O camisa 10 tirou uma foto da TV, em que Neto aparece apresentando o programa "Os Donos da Bola", e colocou um nariz de palhaço na edição. A publicação aconteceu nos Stories, do Instagram, que desaparecem em cerca de 24h.

Na legenda da imagem, Memphis ironizou o ex-Corinthians e escreveu: "Meu jogador favorito, 10 Neto".

Mais cedo nesta segunda-feira, Neto dedicou parte do seu programa diário para responder Memphis, que o citou em uma música nova. Na canção, intitulada "São Paulo Freestyle", o atacante alvinegro afirma que as críticas feitas por Neto a ele, em rede aberta, ajudam a "pagar as contas" já que dão audiência.