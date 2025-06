Mauro Cezar: Empáfia inglesa é insuperável, mas há a arrogância brasileira

A empáfia do futebol inglês é antiga, mas há também arrogância da imprensa e dos clubes brasileiros em relação aos rivais sul-americanos, analisou o colunista Mauro Cezar no Posse de Bola.

A empáfia inglesa é coisa antiga. E tem a empáfia brasileira na Libertadores. A empáfia brasileira em relação à Sul-Americana, quando é desprezada. No Brasil, também há muita arrogância em certas situações.

Quais são os favoritos decantados quando começa a Libertadores? São sempre os brasileiros. O que mais tem na imprensa esportiva brasileira é gente dizendo que os brasileiros são favoritos e os caras nem sabem como estão os outros. Isso acontece todo ano. Isso é o quê? Também é uma empáfia.

Mauro Cezar

Segundo o colunista, o domínio do Flamengo sobre o Chelsea gerou curiosidade nos jornalistas ingleses que cobrem o Mundial de Clubes.

Os ingleses são campeões nisso, tá? Nisso eles são campeões. É uma arrogância insuportável. Mas, depois da derrota do Chelsea, vitória do Flamengo, tinha muitos jornalistas ingleses perguntando para o Filipe Luís, sobre o time, sobre o jogo.

A imprensa inglesa estava realmente interessada em entender o que aconteceu.

Mauro Cezar

O Flamengo saiu atrás do Chelsea em falha individual de Wesley, mas se impôs tecnicamente na partida e venceu de virada por 3 a 1.

Como resultado da vitória sobre os Blues, o Rubro-Negro garantiu a classificação antecipada como primeiro colocado do grupo D.

