Mascherano lamenta passagem curta e se declara ao Corinthians

Atual técnico do Inter Miami, Javier Mascherano terá a chance de reviver a rivalidade com o Palmeiras, hoje, às 22h (de Brasília), pela Copa do Mundo de Clubes. O ex-jogador defendeu o Corinthians entre 2005 e 2006.

O que aconteceu

Mascherano brincou ao dizer que enfrentou o Palmeiras "por um clube ainda maior". Ele foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2005 e enfrentou o Alviverde três vezes, com uma vitória, um empate e uma derrota.

O técnico do Inter Miami lamentou a passagem curta pelo futebol brasileiro e se declarou ao Corinthians. Ao todo, foram 26 jogos pelo Alvinegro em uma passagem marcada por lesões.

O Palmeiras é um grande do Brasil... Eu joguei contra eles, por um clube maior ainda. [...] Brincadeiras à parte, o Palmeiras é um clube grande, uma equipe que sempre leva muita gente aos estádios. Seguramente, haverá muita torcida do Palmeiras, como haveria do Flamengo, do Boca Juniors. O torcedor sul-americano, sobretudo os brasileiros e os argentinos, seguem suas equipes até o fim do mundo, essa é a realidade. Javier Mascherano

Pude jogar o maior clássico do Brasil. Eram partidas com muita tensão, com duas torcidas impressionantes. Aproveitei muito minha etapa no Brasil. Foi curto e lamentavelmente passei muito tempo machucado, mas pude viver essa experiência e posso dizer hoje em dia que tive o privilégio de jogar pelo Corinthians, que é um dos maiores clubes do mundo, com uma massa de gente impressionante. Ainda pude ser campeão. É uma recordação muito linda para mim. Queria jogar mais tempo, lamentavelmente foi só um ano. Mas apesar do tempo machucado, eu aproveitei

Inter Miami e Palmeiras definem hoje o futuro na Copa do Mundo de Clubes. Um empate no Hard Rock Stadium garante as duas equipes nas oitavas de final da competição, com o Alviverde em primeiro e os norte-americanos em segundo.