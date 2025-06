Mascherano elogia Palmeiras versátil e Abel avaliza: "Não faço tudo igual"

Abel Ferreira abriu um largo sorriso ao saber que o técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, havia observado e elogiado a versatilidade tática do Palmeiras. "Por vezes, marca muito alto, pressiona a saída de bola. Em outras, recua e pode usar contra-ataques", observou o treinador argentino vinte minutos antes da chegada de Abel à sala de entrevistas coletivas.

Ao saber do elogio, Abel sorriu aberto e brincou: "Dizem que eu faço sempre igual." Não faz.

Como o Palmeiras muda?

O Palmeiras empatou com o Porto tendo 52% de posse de bola e 14 finalizações, o tiplo de chutes no alvo do rival. Contra o Al Ahly, a estratégia foi bem diferente e a vitória veio com 35% de tempo com a bola. "No segundo jogo, tivemos mesmo de mudar, por causa do calor. Temos a capacidade de variar, ora marcando mais à frente, ora recuando", confirmou o treinador.

Mascherano salientou esta característica e também jogadores importantes do elenco palmeirense. Falou sobre Vítor Roque, Estêvão e Felipe Ânderson. Ressaltou o tempo de permanência do treinador português e o que isto traz de capacidade de os jogadores entenderem sua maneira de trabalhar.

Houve outras equipes que mudaram de postura do primeiro jogo para o segundo, mas com uma diferença. O Palmeiras recuou seu bloco propositalmente como estratégia, como destacou Mascherano. O Fluminense também teve menos posse de bola contra o Borussia Dortmund (48% do que contra o Ulsan (64%). Mas foi o Dortmund quem empurrou o Fluminense para trás, com mais posse de bola. O destaque de Mascherano foi a capacidade de escolha do Palmeiras. Abel evitou dizer que seu time foi quem mais mudou de estratégia de forma intencional nas duas primeiras rodadas. Mas foi.