Khabib se rende a Jon Jones após anúncio de aposentadoria: "Melhor da história"

No último fim de semana, o MMA profissional viu um de seus maiores nomes pendurar as luvas. E a aposentadoria de Jon Jones causou reações divididas não somente nos fãs, mas também em alguns representantes de destaque do meio. Se por um lado Renato 'Moicano' detonou a decisão do americano, por outro, Khabib Nurmagomedov aproveitou a oportunidade para exaltar o legado de 'Bones' na modalidade.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o ex-campeão peso-leve (70 kg) elegeu Jones como o melhor da história do UFC. E o reconhecimento de Khabib tem bastante relevância, visto que, após se aposentar invicto em 2020, o wrestler russo também é frequentemente incluído entre os grandes competidores da história das artes marciais mistas.

"Meus parabéns, lenda. Mesmo que não fôssemos amigos, você é o melhor lutador da história do UFC e inspira milhões de pessoas ao redor do mundo. Você não tem mais nada a provar neste esporte", destacou o russo, através da ferramenta 'stories' de seu Instagram.

Números de Jones

Com um adeus que parece definitivo, Jones se despede do MMA com um cartel de 28 vitórias, uma derrota e um 'no contest' (luta sem resultado). Aos 37 anos, o americano marcou época como campeão dos meio-pesados (93 kg) e, posteriormente, subiu de categoria e também conquistou o cinturão nos pesos-pesados. Apesar das polêmicas fora do octógono, 'Bones' é apontado por boa parte da comunidade como o maior de todos os tempos.

?Khabib Nurmagomedov to Jon Jones:

"Even we was not friends but you are the best who ever do it in UFC history and you inspire millions of people around the world you have nothing more to prove in this sport."

(via. @TeamKhabib)?? pic.twitter.com/xuN84qhtJt

- Home of Fight (@Home_of_Fight) June 23, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok