John Textor vende sua parte do Crystal Palace por R$ 1,4 bilhão, diz jornal inglês

John Textor, dono do Botafogo, teria acertado a venda da sua participação no Crystal Palace, da Inglaterra, por 190 milhões de libras (aproximadamente R$ 1,4 bilhão). O novo sócio do clube londrino seria Woody Johnson, proprietário do New York Jets, time de futebol americano.

Segundo o The Guardian, a venda de 44,9% da equipe que pertencia a Textor teria sido assinada no último domingo.O acordo, contudo, está sujeito à aprovação dos proprietários e diretores do Campeonato Inglês. Por isso, ainda não foi dado como concluído.

O Crystal Palace, que se classificou para a Liga Europa depois de vencer o Manchester City na final da Copa da Inglaterra, pode não disputar a competição devido à participação de Textor no Lyon, da França, outro time classificado para o torneio continental.

Como a UEFA não permite a participação de clubes com os mesmos sócios, o presidente e outros coproprietários do Palace estariam pressionando Textor para que a venda fosse concluída e o time pudesse participar da Liga Europa na próxima temporada.

A decisão deve ser tomada pela UEFA até o final deste mês.