Jogo do Botafogo hoje (23) no Mundial de Clubes: horário e onde assistir ao vivo

O Botafogo encara o Atlético de Madrid hoje, às 16h (de Brasília), no Rose Bowl, em Los Angeles, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Botafogo entra em campo com a missão de confirmar a liderança do Grupo B. A equipe brasileira chega empolgada após a vitória sobre o PSG por 1 a 0 e precisa apenas de um empate para garantir o topo da chave.

O Atlético de Madrid, por sua vez, ainda tem chances de avançar, mas depende de uma combinação de resultados. Além de vencer o Botafogo, os espanhóis precisam tirar a diferença no saldo de gols, especialmente se o PSG vencer o Seattle Sounders no outro jogo do grupo.

Atlético de Madrid x Botafogo -- Mundial de Clubes 2025