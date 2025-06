Jogadores do Botafogo celebram classificação e destacam superação: 'A missão foi cumprida'

A classificação do Botafogo às oitavas de final do Mundial de Clubes, apesar da derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid, foi celebrada como um feito histórico pelos jogadores. Em meio ao calor californiano e à pressão de um grupo considerado o mais difícil do torneio, o elenco valorizou o avanço inédito e respondeu, nas palavras, às desconfianças que cercavam o time antes da competição.

Artur, um dos destaques ofensivos da equipe, foi direto ao reconhecer o esforço coletivo e o peso do resultado. "O sol estava muito quente, mas não é desculpa. Viemos para ganhar, mas faz parte. A missão foi cumprida: estamos classificados", afirmou. Ainda assim, o atacante admitiu o sabor agridoce do desfecho. "Saímos tristes pelo resultado, um empate era de bom tamanho, mas felizes pela classificação. É um equilíbrio de emoção."

Autor de boas jogadas no segundo tempo, Igor Jesus também citou o desgaste físico e o calor em Pasadena, mas preferiu mirar no significado maior da campanha. "Muita gente duvidava que classificaríamos. Provamos que nosso elenco tem qualidade. Depois do jogo contra o PSG, a confiança subiu", disse.

Com seu estilo mais contundente, Alex Telles usou da ironia para rebater as previsões pessimistas que rondaram a participação alvinegra. "Muita gente não confiava no Botafogo. Para quem ia só conhecer o Mickey, passamos no grupo da morte. E o grupo era forte porque tinha o Botafogo", disparou. O lateral ainda exaltou o apoio da torcida: "Parecia que estávamos em casa. Merecemos tudo o que estamos conquistando."

Já o volante Marlon Freitas projetou o que vem pela frente com confiança e maturidade. Para ele, o momento é de aproveitar o feito, mas sem perder o foco. "Não escolhemos estar nesse grupo, mas conseguimos. O Botafogo está preparado. Não queremos parar por aqui, temos muita coisa ainda para escreve", disse, resumindo o espírito coletivo que sustenta a campanha alvinegra.

A classificação no segundo lugar do grupo, superando Atlético de Madrid e Seattle Sounders na tabela, coloca o Botafogo no caminho do líder do Grupo A, em confronto já marcado para o próximo sábado, na Filadélfia.