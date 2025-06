João Fonseca x Zizou Bergs em Eastbourne: que horas começa e onde assistir

Do UOL, em São Paulo

João Fonseca estreia nesta segunda-feira no ATP 250 de Eastbourne 2025, na Inglaterra, contra o belga Zizou Bergs. O jogo será o primeiro do dia disputado na quadra central e tem previsão de começar às 7h (de Brasília).

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming — de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O rival de Fonseca tem 26 anos e é o atual número 49 do mundo. O brasileiro é o 57ª do ranking mundial da ATP e tenta avançar na grama do Lexus Eastbourne Open para somar pontos.

Zizou já revelou ter esse nome por causa de Zinedine Zidane, francês que fez história no futebol. Ele tem 1,85m de altura e virou profissional em 2018, ou seja, tem mais experiência no tipo de piso que Fonseca.

João Fonseca x Zizou Bergs -- ATP 250 de Eastbourne 2025