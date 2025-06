João Fonseca ressalta jogo mental para vencer na estreia em Eastbourne

Contente com a primeira vitória da carreira na grama, em Eastbourne, nesta segunda-feira, João Fonseca ressaltou a importância de manter a força mental durante a partida e garantiu que este foi o fator decisivo para assegurar o triunfo sobre o belga Zizou Bergs em sua estreia na competição.

Decidido no tie-break, o primeiro set foi vencido por Zizou Bergs. João Fonseca, entretanto, não se abalou, aplicando no segundo set um "pneu" no adversário, termo usado quando um tenista vence um set por seis games a zero.

First ATP Tour win on grass ? Fonseca comes back from a set down to defeat Bergs 6-7 6-0 6-3 in Eastbourne!@the_LTA | #LexusEastbourneOpen pic.twitter.com/alYcrVPOl6 ? ATP Tour (@atptour) June 23, 2025

"Muito importante esse lado mental hoje. Tive que manter com a cabeça firme, bem mentalmente e foi isso que eu fiz. Acabou que consegui pegar o segundo game o segundo set, então isso nos deu mais confiança. Ele acabou errando mais bolas fáceis e eu fiquei mais confiante. Então estou muito feliz da forma que eu fiquei mentalmente na partida", disse o jovem carioca.

João Fonseca também ressaltou a dificuldade do jogo e a qualidade do adversário, que deu trabalho ao brasileiro no primeiro e no último set.

"Partida difícil, adversário muito duro, que já teve bons resultados na grama esse ano. Então tive que focar muito no começo dos pontos, no saque e na devolução. Começo do jogo muito tenso dos dois lados, mas os dois fazendo seus games de saque, eu tive algumas oportunidades mas ele devolveu bem", completou.

Próximo duelo

Nas oitavas de final de Eastborune, Fonseca terá pela frente Taylor Fritz, americano, atual 5º do ranking e principal favorito ao título. A data e o horário do jogo ainda não foram divulgados pela organização do torneio.

Eastbourne é o último torneio do brasileiro antes de fazer sua estreia na chave principal de Wimbledon, que começa no dia 30, na próxima segunda-feira.