João Fonseca bate belga na estreia em Eastbourne e conquista primeira vitória da carreira na grama

O brasileiro João Fonseca conquistou uma grande vitória em sua estreia no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. Nesta segunda-feira, o jovem carioca venceu o belga Zizou Bergs por 2 sets a 1, com direito a nove games seguidos e um "pneu". As parciais do jogo foram 6/7, 6/0 e 6/3.

Foi a primeira vitória da carreira de João Fonseca na grama em nível ATP. O primeiro triunfo quase veio na semana passada, mas o brasileiro foi eliminado de forma dolorosa para o italiano Flávio Cobolli em Halle, na Alemanha.

Além disso, Fonseca se tornou o mais jovem tenista da história a vencer uma partida em Eastbourne, superando Taylor Fritz e o alemão Alexander Zverev em 2015, quando eles venceram partidas com 17 e 18 anos, respectivamente.

Em seguida

Nas oitavas de final de Eastborune, Fonseca terá pela frente o próprio Taylor Fritz, americano, atual 5º do ranking e principal favorito ao título. A data e o horário do jogo ainda não foram divulgados pela organização do torneio.

A disputa em Eastbourne é o último torneio do brasileiro antes de fazer sua estreia na chave principal de Wimbledon, que começa no dia 30, segunda que vem.

O Jogo

O primeiro set foi muito equilibrado, sem quebras de saque. João conseguiu três break points, enquanto o belga teve dois. Após muita disputa, a definição do set foi ao tie-break, vencido por Zizou Bergs.

João Fonseca começou o segundo set realizando a primeira quebra de saque da partida. Depois, conseguiu mais uma e abriu um sonoro 4 a 0. Berga parecia desfocado a partida e Fonseca aproveitou para fechar um "pneu" em 6 a 0, em 24 minutos.

No último set, o brasileiro impôs uma nova quebra e fez 2 a 0, somando nove games consecutivos. O carioca dominou a quadra e fechou o jogo com tranquilidade em 6 a 3.