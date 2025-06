Palmeiras leva baile de Suárez em Miami, mas reage, empata e pega Botafogo

O Palmeiras flertou com a eliminação do Mundial de Clubes nos EUA, mas mostrou linha atacante de raça nos minutos finais, empatou por 2 a 2 diante do Inter Miami e garantiu a vaga às oitavas de final do Mundial de Clubes na 1ª posição do Grupo A.

Allende iniciou a contagem e um infernal Luis Suárez aumentou para os norte-americanos, mas Paulinho e Maurício saíram do banco para decretar o resultado e tranquilizar os brasileiros. Na outra partida da chave, Porto e Al Ahly ficaram no 4 a 4 e acabaram eliminados.

O Porto ficou a um gol de eliminar o Palmeiras enquanto o Inter Miami vencia por 2 a 0. Naquele momento, o duelo contra o Al Ahly estava 3 a 3. Com uma vitória por 4 a 3, o time português iria assegurar a classificação para as oitavas, superando o alviverde no saldo de gols. Porém, a equipe acabou levando o quarto dos egípcios e ainda viu os brasileiros buscarem o empate.

O empate coloca o alviverde frente a frente com o Botafogo, atual campeão da Libertadores e 2º no Grupo B, na próxima fase. O PSG, que era o outro possível rival, vai encarar justamente o time de Lionel Messi e companhia.

Os brasileiros medirão forças no próximo sábado, a partir das 13h (de Brasília), na Filadélfia. O Inter Miami, por outro lado, encara os franceses um dia antes, no mesmo horário, em Atlanta.

Como ficou o Grupo A

1 - Palmeiras: 5 pontos (saldo +2)

2 - Inter Miami: 5 pontos (saldo +1)

3 - Porto: 2 pontos (saldo -1)

4 - Al Ahly: 2 pontos (saldo -2)

Como foi o jogo

O 1º tempo mostrou um Palmeiras nervoso diante de um Inter Miami fatal. Os norte-americanos balançaram as redes aos 15 minutos em um contra-ataque que começou com chutão ainda na área defensiva, ganhou força com um passe mágico de peito de Suárez e acabou com Allende nas redes. O alviverde, que perdeu Murilo por lesão no lance do 1 a 0, tentou reagir, mas Estêvão e Facundo Torres erraram a pontaria.

Suárez, do Inter Miami, celebra gol sobre o Palmeiras em duelo do Mundial Imagem: Megan Briggs/Getty Images/AFP

Na etapa final, a dupla Suárez-Messi apareceu e ampliou o drama brasileiro. O camisa 10 passou a comandar as ações no meio de campo, enquanto o centroavante fez fila na zaga rival, superou Weverton e ampliou a vantagem diante de um desnorteado alviverde.

Paulinho e Maurício entraram, marcaram e tranquilizaram. O camisa 10, já nos minutos finais, estufou as redes e diminuiu o prejuízo, enquanto o meia decretou o empate com um chute na entrada da área após rebatida da defesa.

Gols e destaques

Primeira chance é verde. O jogo começou estudado, mas a oportunidade inicial saiu a partir de um escanteio dos brasileiros. Raphael Veiga cobrou na cabeça de Gustavo Gómez, que subiu mais do que todo mundo e parou em Ustari. Os donos da casa responderam pouco tempo depois, mas o chute de Redondo saiu quadrado demais.

Palmeiras toma contra-ataque fatal (e perde Murilo). O Inter Miami abriu o placar aos 15 minutos em um lance que durou nove segundos: o contra-ataque começou quando Redondo isolou uma tentativa pelo alto de Facundo Torres. Suárez, usando e abusando de sua habilidade, se antecipou a Gustavo Gómez e deu um passe de peito para Allende, que saiu em disparada e sem qualquer marcador enquanto Murilo sentiu a coxa. O argentino deslocou o goleiro e cravou o 1 a 0.

Allende abriu o placar para os norte-americanos em um contra-ataque letal aos 15 minutos Imagem: Sebastian Frej/Getty Images

Estêvão e Facundo ficam no quase. Empurrado por sua torcida, o Palmeiras melhorou e, em dois lances praticamente seguidos, ficou bem perto de empatar o duelo no Hard Rock Stadium. Primeiro, Estêvão saiu da direita para a esquerda e finalizou por cima da meta norte-americana, e Facundo Torres, logo depois, errou o alvo por centímetros em arremate cruzado.

Messi recua e toma amarelo. Mais fechado diante de um alviverde proativo, o Inter Miami povoou o seu meio de campo colocando até seu principal craque flutuando perto dos volantes. Resultado? Messi até pegou mais vezes na bola, mas a marcação da dupla Richard Ríos-Lucas Evangelista dificultou a criação de jogadas mais perigosas. O camisa 10, aliás, tomou cartão amarelo em uma tentativa de desarme.

Messi atuou mais recuado nos minutos finais do 1º tempo de Inter Miami x Palmeiras Imagem: Carmen Mandato - FIFA/FIFA via Getty Images

E em Nova Jersey? O Palmeiras foi para o intervalo derrotado em campo, mas classificado fora dele. Quem ajudou foi o Al Ahly, que encerrou a etapa inicial do outro jogo do grupo na frente do Porto por 2 a 1. Wessam Abou Ali, o mesmo que fez um gol contra na vitória brasileira na rodada passada, balançou as redes para os egípcios, que não conseguem ultrapassar os comandados de Abel Ferreira na tabela pelo critério de confronto direto.

Replay? Allende arranca, mas não marca. O 2º tempo começou mais agitado, e demorou apenas seis minutos para o Inter Miami praticamente repetir o lance que tirou o zero do marcador: Suárez, de novo, deu passe açucarado para Allende, que disparou isoladamente rumo ao gol adversário. A sorte alviverde foi que o argentino, desta vez, "tirou muito" e mandou para fora.

Messi baila, Suárez faz golaço. A dupla ex-Barcelona destruiu a zaga palmeirense e só não fez chover em Miami. Em meio aos dribles curtos e aos gritos de reverência da torcida por parte do argentino, o uruguaio brilhou. Mesmo aos 38 anos e sem grande velocidade, Suárez fez fila sobre os zagueiros, ficou cara a cara com Weverton e, de perna esquerda, não deu qualquer chance de defesa ao goleiro: 2 a 1.

Suárez e Messi celebram gol do Inter Miami sobre o Palmeiras em partida do Mundial Imagem: Megan Briggs/Getty Images

E em Nova Jersey? O Porto buscou o empate sobre o Al Ahly, foi vazado e, logo depois, cravou o 3 a 3, ficando a um gol de se classificar e eliminar o Palmeiras. O alívio brasileiro ocorreu quando Ben Romdhane voltou a colocar a equipe egípcia na frente — e deixando os brasileiros mais tranquilos, apesar da derrota.

Paulinho tranquiliza e marca. O atacante substituiu Facundo Torres e não decepcionou: Paulinho, após jogada de Allan pela esquerda, chutou cruzado com categoria e balançou as redes para os comandados de Abel Ferreira. O gol serviu como alívio diante da vitória egípcia — o Porto empatou nos minutos finais.

Paulinho comemora gol do Palmeiras sobre o Inter Miami em jogo do Mundial Imagem: Dan Mullan/Getty Images

Maurício decreta empate. A linha atacante de raça alviverde funcionou pouco antes dos acréscimos, e Maurício, outro jogador a sair do banco de reservas durante o duelo no Hard Rock Stadium, desengasgou a torcida: o meia aproveitou rebatida de Falcon, encheu o pé da entrada da área e garantiu o 2 a 2.

FICHA TÉCNICA

INTER MIAMI 2x2 PALMEIRAS

Data e horário: 23 de junho, às 22h (de Brasília)

Competição: 3ª rodada do Grupo A do Mundial

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

VAR: Tomasz Wiatkowski (POL)

Público: 60.914

Cartões amarelos: Messi (MIA)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Allende (MIA), aos 15 min do 1º tempo; Suárez (MIA), aos 19 min do 2º tempo; Paulinho (PAL), aos 35 min do 2º tempo; Maurício (PAL), aos 41 min do 2º tempo

INTER MIAMI: Ustari; Weigandt, Aviles, Falcon e Allen; Busquets, Redondo (Rodríguez), Segovia (Jordi Alba) e Allende (Picault); Messi e Suárez (Cremaschi). Técnico: Javier Mascherano

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Allan), Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Richard Ríos, Lucas Evangelista (Vitor Roque) e Raphael Veiga (Maurício); Estêvão, Facundo Torres (Paulinho) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira