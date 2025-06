Ilia Topuria impressiona em treino antes do UFC 317 e provoca Do Bronx: "Pobre, Charles"

Restando poucos dias para a realização do UFC 317, no próximo sábado (28), em Las Vegas (EUA), a expectativa sobre o evento cresce exponencialmente, principalmente em relação à atração principal do card: um duelo entre Ilia Topuria e Charles 'Do Bronx' Oliveira, pelo cinturão peso-leve (70 kg). E quem está contribuindo para atrair a atenção dos fãs é o georgiano, ex-campeão dos penas (66 kg).

Em um vídeo promocional compartilhado recentemente pelo próprio Ultimate (veja abaixo ou clique aqui), Topuria aparece esbanjando velocidade e potência nos socos em um de seus treinamentos de preparação para a disputa do dia 28 de junho. Logo na sequência, em bom espanhol, o georgiano radicado na Espanha é visto provocando Do Bronx: "Pobre, Charles", repetiu Ilia.

Novo campeão peso-leve do UFC

A disputa entre Ilia Topuria e Charles Oliveira, na luta principal do UFC 317, neste sábado, vai coroar o mais novo campeão peso-leve da organização. O georgiano chega para o combate invicto e com a missão de conquistar seu segundo título em categorias diferentes no Ultimate, depois de dominar a divisão até 66 kg. Já 'Do Bronx' busca retomar o trono até 70 kg depois que seu algoz, o russo Islam Makhachev, decidiu subir para os meio-médios.

?? Ilia Topuria:

"Poor Charles. Poor Charles." ?

? @ufc #UFC317pic.twitter.com/oqdbj4726k

- Championship Rounds (@ChampRDS) June 23, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok