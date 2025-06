Ídolo do Corinthians, Neto rebate Memphis após ser citado em música: "Larga a mão de ser babaca"

Ídolo do Corinthians, Neto não poupou críticas a Memphis Depay após ser citado pelo holandês na letra de sua nova música, lançada na última sexta-feira.

Frequentemente criticado pelo ex-jogador e atual comentarista de TV, Memphis incluiu na faixa um trecho que diz o seguinte: "Neto pagando de doido, vai ver é paixão pelo game. Ou cada vez que mancha meu nome, suas contas estão sendo pagas. Acho que todo mundo já sacou qual é a fita".

Nesta segunda-feira, durante seu programa na Rede Bandeirantes, Neto rebateu o camisa 10 do clube e o chamou de "babaca".

"Eu vi que o Memphis Depay fez uma música dizendo que eu sou doido e que toda vez que eu falo dele eu pago as minhas contas. Você larga mão de ser babaca, seu otário. Você é um idiota. Sabe por que? Porque eu não preciso de ninguém para pagar as minhas contas. Quem precisa pagar as suas contas é o Corinthians. Eu, por exemplo, ajudo você, seu otário, eu ajudo a pagar o seu salário de R$ 6 milhões por mês. Sabe por que? Porque eu sou Fiel Torcedor, eu sou sócio há 20 anos, eu tenho cadeira e eu dou dinheiro para o Corinthians. Sei que você fez a música, está tudo certo, irmão. Muito obrigado inclusive por ter me colocado na música. Mas, eu não preciso ganhar dinheiro falando de você, seu babaca. Você é um cara extremamente idiota quando você fala isso. Você perdeu a noção do que é", disparou o ex-atleta.

O ex-jogador, ainda, fez questão de ressaltar a sua trajetória com a camisa do Corinthians em comparação ao holandês, que foi contratado no ano passado e, neste período, conquistou o título do Campeonato Paulista de 2025. Neto disputou 228 partidas pelo clube e ergueu três taças: o Campeonato Brasileiro de 1990, a Supercopa do Brasil de 1991 e o Paulistão de 1997.

"Você está pensando que você é quem aqui, cara? Quem você está pensando que é no Corinthians comigo? Você quer comparar você comigo no Corinthians, irmão? Você vai ter que comer muito arroz com feijão. Você ganhou um Campeonato Paulista, e não foi você que fez gol. Por sinal, você foi medonho na Libertadores e na Sul-Americana", afirmou.

Assim como todo o elenco, Memphis Depay está de férias e se reapresenta com os demais companheiros no CT Dr. Joaquim Grava no próximo sábado, dia 28 de junho, dando início ao período de treinos por conta da pausa para o Mundial de Clubes.

A próxima partida do Timão está agendada para dia 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena.