Hernan: Jair quer ficar no Botafogo, e ida para o Forest 'pode melar'

A venda de Jair, do Botafogo, ao Nottingham Forest, da Inglaterra, pode não acontecer na janela de transferências após o Mundial de Clubes, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo o colunista, Jair quer ficar mais tempo no Glorioso, que aposta numa valorização ainda maior do atleta após o torneio nos EUA.

Jair é uma negociação que ainda precisa cumprir etapas. O Botafogo está vendo o Jair se valorizar demais nesse Mundial de Clubes. É um jogador que pode ser vendido num outro tipo de mercado. Não que o mercado do Nottingham Forest não seja bom, mas ele pode jogar numa prateleira diferente da Premiere League.

O próprio jogador entende que esse não é o melhor momento de sair e está muito bem adaptado ao Botafogo. Ele chegou praticamente agora. O Botafogo pagou 14 milhões de dólares quando tirou ele do Santos.

Então, essa negociação pós-Mundial pode não acontecer por causa disso: o Botafogo quer frear, entende que o jogador pode se valorizar, ter até um outro valor para ir a outro mercado, e o jogador gostaria de ficar um pouco mais no Botafogo.

André Hernan

Jair tem 20 anos e 1,98 m. Revelado pelo Santos, o zagueiro foi vendido ao Botafogo no início da temporada.

