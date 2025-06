Guardiola reclama de resultado mesmo após goleada do City; entenda

O Manchester City goleou o Al Ain pela Copa do Mundo de Clubes, mas não agradou o técnico Pep Guardiola, que reclamou após a partida de ontem.

No fim, faltou um gol. Pep Guardiola, técnico do Manchester City

O que aconteceu

O resultado não foi suficiente para o Manchester City assumir a liderança do Grupo G. Os ingleses empataram em número de pontos com a Juventus, mas ficaram a um gol de ultrapassar a Velha Senhora no saldo.

Os comandados de Guardiola agora precisam de um triunfo contra a Juve para avançar na primeira colocação. Em caso de empate, os italianos mantêm a ponta, e o City fica em segundo.

O meia Gundogan foi mais um a "cornetar" o resultado: "Começamos o segundo tempo um pouco devagar, então não houve muito tempo no fim para marcar o último gol que nos deixaria à frente da Juventus. É um pouco decepcionante, devo admitir, mas o resultado fala por si só", afirmou o alemão, eleito melhor da partida".

City e Juventus se enfrentam na quinta-feira, às 16h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos. As duas equipes já estão garantidas nas oitavas de final.

Situação do Grupo G