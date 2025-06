Gregore recebe segundo amarelo e desfalca Botafogo nas oitavas do Mundial

O Botafogo foi derrotado pelo Atlético de Madrid nesta segunda-feira, em Los Angeles. Mesmo com o resultado, os alvinegros avançaram para as oitavas de final do Super Mundial de Clubes.

Para a partida, o técnico Renato Paiva terá um desfalque certo. O volante Gregore recebeu o segundo cartão amarelo aos 49 minutos da etapa final e, assim, terá que cumprir suspensão.

Os cariocas terminaram o grupo B com seis pontos, os mesmos de PSG e Atlético de Madrid. Pelos critérios de desempate, os franceses ficaram com a liderança da chave, com o Botafogo em segundo.

O Botafogo encara o líder do Grupo A na fase eliminatória. A definição do grupo acontece ainda nesta noite, após a realização dos dois jogos do grupo. Os duelos serão entre Palmeiras e Inter Miami, e Porto e Al-Ahly.