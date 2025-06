Gostinho amargo? Alicia e Milly projetam Botafogo nas oitavas do Mundial

A derrota do Botafogo na última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes não tirou a classificação do clube alvinegro e nem apaga a grande campanha da equipe, opinaram Alicia Klein e Milly Lacombe, em participação no UOL News.

O Botafogo terminou o Grupo B na segunda colocação, com os mesmos seis pontos de PSG (FRA) (1º) e Atlético de Madrid (ESP) (3º). Os franceses ficaram com a liderança por terem o melhor saldo de gols nos confrontos contra brasileiros e espanhóis.

Milly: Botafogo superou grupo da morte

Antes de o campeonato começar, a gente imaginou o Botafogo fora, a gente imaginou PSG e Atlético de Madri classificados. E o Botafogo, até o finzinho, quando levou o gol, era o primeiro do grupo, o que era mais inimaginável. Esse contexto é necessário. O Botafogo passou no grupo da morte.

Não dá para perder o contexto de vista: o Botafogo passou em um grupo muito difícil, venceu o PSG, campeão europeu, e fez jogo duro com o Atlético de Madri, que tem Griezmann, Álvarez, é um timaço.

Milly Lacombe

Alicia: Botafogo tem o feito mais impressionante do Mundial

Ficou um gostinho amargo porque até os 41 minutos do segundo tempo, do terceiro jogo do grupo da morte, o Botafogo estava se classificando em primeiro, o que era inimaginável no início do campeonato. Era difícil sobreviver ao grupo.

O Botafogo teve o feito mais impressionante do Mundial, que foi a vitória sobre o PSG, anulando um dos melhores ataques do mundo. Hoje, o Botafogo [...] caiu muito de produtividade, foi pressionado e contou com a falta de precisão do Atlético de Madrid.

Alicia Klein

