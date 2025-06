Goleiro do Boca confia em classificação e cutuca arbitragem: 'Estranho'

Imagem: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Agustín Marchesín, goleiro do Boca Juniors, está confiante na classificação às oitavas de final, mas sugeriu que a arbitragem poderia atrapalhar os planos da equipe argentina.

O que aconteceu

O Boca Juniors não depende apenas de si para alcançar um lugar nas oitavas de final. A equipe precisa vencer o Auckland City (NZL), contar com uma derrota do Benfica (POR) para o Bayern (ALE) e tirar uma diferença de sete gols de saldo para os portugueses.

Apesar das várias contas e da necessidade de uma goleada, Marchesín está confiante na classificação. No entanto, ele alfinetou a arbitragem, citando um pênalti marcado a favor do Benfica no empate em 2 a 2 contra o Boca.

Espero que consigamos ganhar por uma grande diferença no próximo jogo e que o resultado que nos interessa para passar aconteça no outro jogo, desde que não haja nada de estranho, como outro pênalti [para o Benfica] ou algo do tipo.

Marchesín, em entrevista à DSports

O Boca entra em campo contra o Auckland City amanhã (24), às 16h (de Brasília), no Geodis Park, em Nashville. No mesmo horário, Benfica e Bayern se enfrentam, também pelo Grupo C, no Bank of America Stadium, em Charlotte.