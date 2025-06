Goiás e Novorizontino defendem liderança da Série B contra Athletic e Operário

A 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será encerrada nesta segunda-feira com dois jogos que traduzem bem os contrastes do torneio: em Ponta Grossa, um Operário pressionado tenta reagir diante de um Novorizontino embalado; em Goiânia, o líder Goiás enfrenta o Athletic, que tenta escapar do fundo do poço. Ainda que separados por contextos distintos, os quatro times entram em campo com metas urgentes - seja para manter o topo, encostar no G-4, fugir do Z-4 ou provar que ainda é possível sonhar.

O duelo no Germano Krüger reúne duas faces distintas da tabela. O Operário, sob o comando do técnico Alex, ex-Palmeiras e Cruzeiro, não vence há quatro partidas e flerta perigosamente com a zona de rebaixamento. Com 14 pontos, a equipe paranaense caiu de rendimento após um início competitivo e, além da queda técnica, tem enfrentado desconfiança da torcida e instabilidade emocional dentro de campo. Para um time que se projetava ao menos como candidato ao meio da tabela, o momento é de alerta máximo.

Do outro lado, o Novorizontino atravessa uma fase oposta. Com cinco vitórias consecutivas, o time paulista vem consolidando uma campanha sólida e silenciosa, típica do seu estilo desde o acesso. Com 25 pontos, ocupa a vice-liderança e desafia a lógica de investimento e tradição ao se manter entre os primeiros. O técnico Umberto Louzer encontrou um modelo eficiente e, mais do que isso, confiável. O desafio agora é manter o fôlego e a consistência fora de casa - justamente onde o Novorizontino tem sido ainda mais letal.

Mais tarde, no Estádio Hailé Pinheiro, o Goiás entra em campo com a missão de preservar a liderança e responder à dura derrota sofrida para o CRB na rodada passada. O time esmeraldino soma 26 pontos. Jogando em casa, terá uma rara oportunidade de enfrentar o lanterna e retomar a confiança. Mas, como a Série B costuma ensinar a cada rodada, não há espaço para salto alto.

O adversário goiano será o Athletic, que chega como último colocado da tabela, com apenas nove pontos. A equipe mineira, no entanto, vem de uma vitória que reacendeu uma fagulha de esperança: 2 a 1 sobre o Operário, em casa. Se conseguir surpreender também fora de casa, o Athletic poderá deixar claro que sua luta contra o rebaixamento está longe de ser entregue - mesmo diante do líder.