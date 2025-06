Fonseca reage, vira sobre belga com direito a 'pneu' e enfrentará favorito

João Fonseca não se abalou com o golpe sofrido no primeiro set, deslanchou nas parciais seguintes e venceu de virada o belga Zizou Bergs, número 50 do mundo, na estreia em Eastbourne por 2 sets a 1.

O brasileiro de 18 anos ganhou o jogo de abertura na quadra central do torneio por 6(8)/7, 6/0 e 6/3. A partida durou 2h8min, sendo que só o set inicial levou mais da metade do tempo: 1h6min.

João enfrenta na segunda rodada o norte-americano Taylor Fritz, cabeça de chave número 1 e atual campeão do torneio. A partida contra o três vezes vencedor em Eastbourne e atual top 5 deve ser disputada na quarta-feira, dia 25, em horário e quadra ainda a serem confirmadas pela organização.

O duelo contou com polêmica do 'VAR' no tie-break do 1º set. Quando liderava o desempate por 7 a 6, Bergs mandou uma bola no limite da linha lateral que seria o set point, mas que acabou com reviravoltas. A chamada eletrônica inicial foi fora, só que o replay no telão mostrou que havia sido dentro. Após revisão, a bola foi mantida como fora, injuriando o belga, que pouco depois confirmou a vitória na parcial.

João Fonseca comemora comemora vitória sobre Zizou Bergs em Eastbourne Imagem: John Walton/Getty

O anual 57º do ranking reagiu com um "pneu" após sair em desvantagem e confirmou sua primeira vitória na grama dentro do circuito. O carioca demorou para se soltar, mas aplicou 6 a 0 na segunda parcial, sem dar chances ao adversário. No set decisivo, conseguiu evitar que Bergs voltasse para o jogo mesmo após quase ter se complicado.

A partida foi disputada em grama de 'videogame', com vento forte e torcida tímida. A superfície apresentou perfeitas condições para o primeiro jogo do torneio na Inglaterra, enquanto o vento teve impacto na trocação de bolas. Acostumado a jogar com amplo apoio nas arquibancadas, João viu um apoio mais discreto e ele próprio teve reações contidas durante o confronto.

O ATP 250 de Eastbourne serve como preparação de Fonseca para a sua estreia em Wimbledon, na próxima semana. O brasileiro disputará pela primeira vez na carreira o Grand Slam inglês, entrando direto na chave principal, a partir do dia 30.

Curiosidade: Foi a sétima vitória de Fonseca no ano dentro do circuito ATP contra um adversário melhor ranqueado do que ele. Há pouco mais de uma semana, Bergs havia sido vice-campeão na grama em torneio na Holanda.

1º set parelho e com tensão do 'VAR'

Zizou Bergs em ação contra João Fonseca em Eastbourne Imagem: Adrian Dennis/AFP

A primeira parcial foi equilibrada do início ao fim, com os dois tenistas confirmando seus serviços enquanto alternavam altos e baixos. Bergs sacou primeiro e logo saiu na frente, distribuindo bolas nas extremidades da quadra. Na sequência, o carioca começou a se soltar, manteve a calma para salvar um break point e fez o 1 a 1.

João teve duas chances de quebras, no terceiro e no sétimo games, mas não aproveitou. Quando esteve nessas situações de vantagem, viu o belga crescer, recuperar o prejuízo e confirmar o serviço. Assim, a trocação seguiu até que Bergs abriu 5 a 4 e pressionou o brasileiro.

Fonseca salvou um break point que seria set point para forçar o 5 a 5 e, logo depois, também levou para o tie-break. O set inicial chegou ao 11º e decisivo game com quase 1h de duração.

O desempate foi tenso, contou com polêmica do 'VAR' e teve viradas até terminar com vitória do belga. Fonseca teve o set point primeiro, mas Bergs reagiu e por milímetros não fez o 8 a 6. O brasileiro ficou novamente a um ponto de vencer, só que levou outra virada e saiu derrotado por 10 a 8.

Reação e pneu no 2º set

João Fonseca em ação contra Zizou Bergs, na 1ª rodada de Eastbourne Imagem: John Walton/Getty

Apesar do golpe sofrido no set inicial, Fonseca seguiu focado e emplacou seu ritmo de jogo. O brasileiro passou a se impor na quadra e a dominar o adversário, que não conseguia encontrar soluções.

João emendou quebras, confirmou seus serviços e aplicou um pneu em Bergs —o seu primeiro em jogos de chave principal. O adversário não repetiu os saques que vinha tendo e ficou atordoado na quadra.

A vitória por 6 a 0 veio coroada com estilo por um recurso após furada. No game decisivo, com Bergs à frente por 40 a 30, Fonseca furou a tentativa de smash, mas conseguiu se salvar mandando um tweener, por entre as pernas, e acabou vencendo o ponto. Na sequência, confirmou a quebra.

Drama e final feliz no 3º set

Fonseca continuou ditando as ações e abriu 3 a 0, vencendo seu nono game seguido. A remontada do carioca seguia fulminante e dava indícios de que a partida se encaminhava para o fim.

No entanto, o brasileiro teve uma oscilação, cedeu sua primeira quebra e viu o adversário voltar ao jogo. Bergs conseguiu vencer dois games consecutivos e voltou ao páreo, reacendendo a atmosfera.

João reagiu de novo, freou o adversário para fazer 4 a 2 e encaminhar a vantagem. Na sequência, confirmou o serviço de zero e, na outra oportunidade que teve, sacou para o jogo e comemorou.

O set decisivo ainda teve um susto causado pelo brasileiro. Fonseca se atirou na grama para tentar salvar uma bola e acabou sentindo dores no pulso esquerdo. Ele preocupou ao cair sobre a própria mão, mas levantou e seguiu jogando normalmente.