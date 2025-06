Fonseca ganha ponto com lance espetacular e é sincero: 'Acho que foi sorte'

João Fonseca admitiu que contou com a sorte em um ponto "mágico" durante a vitória de virada na estreia em Eastbourne. O brasileiro acertou um tweener, batida entre as pernas, após furar um smash e, na sequência, confirmou o "pneu" sobre o belga Zizou Bergs no segundo set (assista abaixo).

Acho que foi sorte, não vi a bola no overhead, o sol ofuscou, mas depois consegui acertar.

João Fonseca, sobre jogada espetacular

Joao Fonseca somehow won this point!

O que aconteceu

João esbanjou recurso no game decisivo do segundo set. Ele vencia a parcial por 5 a 0, mas Bergs levava vantagem no sexto game por 40 a 30 quando Fonseca teve uma oportunidade de smash. O brasileiro acabou furando a bola, mas consegui se recuperar, devolveu por entre as pernas de costas para a rede e conseguiu vencer o ponto com erro do adversário. Na sequência, confirmou a quebra e o 'pneu' por 6 a 0.

O brasileiro venceu de virada na estreia após levar um "golpe" no tie-break do set inicial. Ele desperdiçou set point e viu o belga sair na frente no placar, mas deslanchou no restante do jogo e buscou a remontada. Ele avançou com parciais de 6(8)/8, 6/0 e 6/3.

Depois que quebrei para abrir 2 a 0 no segundo game, começou a ficar mais fácil. Ele passou a ter dificuldade e eu me senti mais confiança. No terceiro set nós dois estivemos nervosos, mas confiei no meu saque. Fui quebrado e depois errei uma bola fácil, mas aqui na grama você precisa acreditar em todos os pontos.

Estou muito feliz por vencer minha primeira partida na [temporada da] grama. Feliz por vencer aqui contra um jogador muito bom, após um duro tie-break, reagir e manter o emocional.

Fonseca

O brasileiro enfrenta na segunda rodada o norte-americano Taylor Fritz, cabeça de chave número 1 e atual campeão do torneio. A partida contra o três vezes vencedor em Eastbourne deve ser disputada na quarta-feira, dia 25, em horário e quadra ainda a serem confirmadas pela organização.