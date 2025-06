Fluminense intensifica preparação para enfrentar o Mamelodi Sundowns pelo Mundial

O Fluminense treinou na tarde desta segunda-feira na Universidade da Carolina do Sul, em Columbia, intensificando a preparação para o duelo contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

A partida está marcada para ocorrer nesta quarta-feira, a partir das 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. O Fluminense precisa apenas de um empate para garantir vaga nas oitavas de final da competição.

O elenco comandado pelo técnico Renato Gaúcho realizou atividades de posse de bola em campo reduzido.

Após a vitória no último sábado, o Fluminense assumiu a liderança do Grupo F do Mundial de Clubes, com quatro pontos, mesma pontuação do Borussia Dortmund, que leva desvantagem no saldo de gols.