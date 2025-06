Flamengo: Qualquer homenagem a Bruno Henrique será pouco, diz Zico

Destaque do Flamengo na vitória sobre o Chelsea, no Mundial de Clubes, Bruno Henrique arrancou elogios de Zico, maior ídolo do clube rubro-negro.

O que aconteceu

Campeão mundial com o Flamengo em 1981, Zico disse que já se emocionou com Bruno Henrique. O ex-jogador revelou que foi às lágrimas com um gol do atacante em 2023 sobre o Grêmio, o primeiro dele após voltar de uma grave lesão no joelho.

Na opinião de Zico, Bruno Henrique já é um ídolo histórico do Flamengo e merece muitas homenagens. O Galinho exaltou que a qualidade e a dedicação foram marcas de toda a passagem do atacante pelo clube.

O Bruno Henrique é um cara espetacular. Eu sempre fui fã. Eu me emocionei poucas vezes na vida com situações que não diziam nada a meu respeito. Uma delas foi com o Bruno Henrique, no Maracanã, quando ele voltou e fez aquele gol contra o Grêmio e o estádio inteiro o aplaudiu de pé. Foi difícil não se emocionar.

Ele sempre fez por merecer. É um cara que batalha, veste a camisa, faz aquilo com amor, dedicação, além do futebol fantástico que ele sempre apresentou no Flamengo. Sempre entendeu o que é vestir a camisa do Flamengo. Todas as homenagens que fizerem a ele são poucas pelo que ele já doou ao Flamengo desde que chegou ao clube.

Zico, à Fla TV

A boa atuação de Bruno Henrique, com um gol e uma assistência diante dos ingleses, ajudou o Flamengo a carimbar a classificação às oitavas do Mundial com uma rodada de antecedência. A equipe rubro-negra encerra a participação na fase de grupos diante do LAFC (EUA), amanhã (24), às 22h (de Brasília).