Fim da novela! Caio Borralho encara Nassourdine Imavov na luta principal do UFC Paris

A espera de Caio Borralho por um combate no Ultimate finalmente chegou ao fim. Na manhã desta segunda-feira (23), o brasileiro teve seu desejo atendido e viu o confronto diante de Nassourdine Imavov ser oficializado. De quebra, o choque entre os dois pesos-médios (84 kg), programado para o dia 6 de setembro, servirá como a luta principal do UFC Paris.

O duelo foi anunciado pela própria organização através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Atual número 1 do ranking, Imavov estava cotado para ser o reserva da próxima disputa de cinturão entre o campeão Dricus du Plessis e o desafiante Khamzat Chimaev. Mas recentemente o russo naturalizado francês revelou que os planos do UFC mudaram - o que o fez passar a responder mais aos desafios frequentes que lhe eram direcionados por Borralho.

Vale disputa de título?

Dado a posição no ranking e o momento que Caio e Nassourdine vivem no Ultimate, é seguro dizer que a tendência é que o vencedor do confronto praticamente garanta um 'title shot' na rodada seguinte. Atual número 6 da categoria, o atleta da 'Fighting Nerds' não sabe o que é perder no octógono mais famoso do mundo - são sete triunfos desde que ingressou na liga. Imavov, por sua vez, líder da listagem, também chega embalado para o embate por quatro triunfos consecutivos.

Ambiente hostil

Para chegar até o objetivo de se credenciar por uma disputa de cinturão, Caio não terá somente que superar seu adversário, mas também lidar com uma atmosfera adversa. Afinal de contas, Imavov, naturalizado francês, possui extrema conexão com o país e, liderando um show em Paris, contará com o apoio incessante dos fãs que lotarão a 'Accor Arena'. O desafio será uma espécie de 'teste de fogo' para 'The Natural', como o maranhense é conhecido.