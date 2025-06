Filipe Luís prepara mudanças no Flamengo e confirma desfalque de De La Cruz

Garantido na liderança do Grupo D e nas oitavas de final do Mundial de Clubes, o Flamengo enfrentará o Los Angeles FC nesta terça-feira, às 22h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos, no Camping World Stadium. O técnico Filipe Luís afirmou que prepara mudanças na equipe e confirmou o desfalque do meia uruguaio De La Cruz, que sentiu dores no joelho.

Preparação finalizada, agora seguimos para Orlando! ? @leopereira_04 #TakeItToTheWorld #FIFACWC Assista a todos os jogos do Flamengo ao vivo e de graça no App DAZN! Cadastre-se agora:https://t.co/JQNGeMPa1v pic.twitter.com/R2SxnU6JeO ? Flamengo (@Flamengo) June 23, 2025

"Vou fazer uma equipe competitiva, que possa ganhar. Se eu puder dar minutos para todos poderem desfrutar de uma competição especial, como esse Mundial, com certeza darei. Gostaria de colocá-los em campo, mas sempre vou pensar no melhor para a equipe, sempre colocando a equipe acima de tudo", disse Filipe Luís, em coletiva de imprensa.

O meia Nicolás De La Cruz, que não participou do treino desta segunda-feira, foi confirmado como desfalque no duelo com o Los Angeles FC. O uruguaio não joga desde 18 de maio, quando lesionou o joelho esquerdo na partida contra o Botafogo, pela nona rodada do Brasileirão.

"O Nico (De La Cruz) teve uma lesão séria no jogo em que se machucou. Foi uma lesão séria, na qual a gente pensou que ele nem viria para cá. Mas foi uma recuperação bastante rápida, ele estava bastante perto de voltar, mas essas coisas acontecem. Tenho certeza que ele está fazendo tudo possível para estar disponível. É um jogador muito importante, que nos dá uma dinâmica e uma vantagem muito qualitativa quando está em campo", completou.

Nas duas primeiras rodadas, o Flamengo venceu o Espérance-TUN e o Chelsea. Garantido na primeira posição do Grupo D, o Rubro-Negro aguarda seu adversário nas oitavas de final. A equipe pode enfrentar Bayern de Munique, Benfica ou Boca Juniors.