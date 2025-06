Filipe Luís crava mudanças no Flamengo e fala sobre lesão de De la Cruz

O técnico Filipe Luís, do já classificado Flamengo, fez mistério em relação ao time que vai entrar em campo contra o Los Angeles, em jogo da última rodada do Grupo D do Mundial. Ele, que apenas cravou mudanças na equipe titular, ainda falou sobre a lesão de De la Cruz.

O que ele falou?

Rodar elenco? "Vamos esperar amanhã para saber quem vai começar o jogo. Alguns jogadores vão mudar, sim, mas o nosso foco está em vencer este jogo pela responsabilidade que temos. Os jogadores já demonstraram isso porque, na pré-temporada, eles deram a vida. Vai ser assim amanhã."

Competição interna. "Temos uma base que costumo manter, mas gosto da concorrência interna entre os jogadores, que pensam que podem perder a vaga se relaxarem. Tenho minhas convicções e posso abrir mão de peças baseado no que acho que pode dar certo. Já repeti times: já tivemos uma base no ano passado. Hoje, temos um elenco muito heterogêneo, os jogadores atuam em diferentes posições."

De La Cruz voltou a sentir dores no joelho durante treino do Flamengo Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

De la Cruz. "Ele teve uma lesão séria quando se machucou. Pensamos que ele nem viria para cá, mas foi uma recuperação bastante rápida. Ele estava perto de voltar, mas as coisas acontecem. Ele está fazendo tudo para estar disponível e é um jogador bastante importante para a gente. Espero que ele possa se recuperar porque precisamos dele disponível."

Jovens jogarão? "Vou fazer uma equipe que possa ser competitiva para ganhar em função do meu plano de jogo e do que aconteça durante a partida. Se eu puder dar minutos para todos desfrutarem da competição especial, com certeza gostaria, mas sempre pensando no que é melhor para a equipe."

Raio-X do Mundial. "É um privilégio poder estar aqui representando o clube que sou torcedor desde pequeno. É uma experiência incrível, são partidas muito diferentes. A organização também está maravilhosa, tudo está perfeito e não temos queixas de nada. Estamos encantados por estar aqui. Espero que mais clubes possam ter esse privilégio."

Tempo de preparação. "Sempre que os jogos têm diferença de quatro dias, a recuperação é completa. Com este tempo para preparar, é tudo melhor. Com três dias, não tem condições de manter os mesmos jogadores."

Igor Jesus, ex-Flamengo, é um dos destaques da equipe do Los Angeles Imagem: Diogo Reis/AGIF

Jogar contra Igor Jesus. "Estudamos o time do Los Angeles, que tem muita qualidade individual, tem um ataque muito rápido pelas pontas. Os dois atacantes têm muita qualidade para apoiar e atacar profundidade. Os três jogadores do meio cobrem muito o setor, principalmente o Igor. Estou feliz por ele estar sendo importante na equipe."

Motivação. "Eu sempre penso que, se os jogadores não entram motivados o suficiente, é porque eu não os mantive concentrados ou não dei o valor necessário ao jogo. No Mundial, é uma oportunidade única. Queremos ganhar até para chegar com mais confiança nas oitavas. O nível de concentração vai existir porque há milhares de torcedores motivando a equipe."

Papel de Juninho. "Ele, como todos os outros, está trabalhando forte para poder apresentar o futebol que esperamos dele. Amanhã, é uma boa oportunidade de ele demonstrar a qualidade que ele tem. Vamos esperar para a gente ver se ele pode ter minutos."