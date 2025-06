Filadélfia aumenta rigor em estádio do Mundial após ataque de Trump ao Irã

A goleada da Juventus por 4 a 1 sobre o Wydad Casablanca (MAR), ontem, marcou o primeiro jogo no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, após o ataque dos Estados Unidos ao Irã, no último sábado. E em comparação às três partidas partidas anteriores que aconteceram no estádio durante o Mundial de Clubes, notou-se um rigor maior nos protocolos de segurança.

Tolerância zero e mais viaturas

Número de viaturas aumentou na partida entre Juventude e Wydad Casablanca, no Lincoln Financial Field Imagem: Bruno Braz / UOL

O número de viaturas no entorno estava sensivelmente maior se comparado aos outros três realizados anteriormente: Flamengo 2 x 0 Espérance (TUN); Manchester City 2 x 0 Wydad, e Flamengo 3 x 1 Chelsea.

Houve também uma tolerância zero em relação aos itens proibidos de acesso ao estádio, principalmente mochilas, bolsas e até pochetes. O UOL viu uma torcedora que aparentava ter mais de 80 anos sendo barrada por estar com uma pequena bolsa de mão.

O Lincoln Financial Field oferecia a alguns metros uma tenda para guardar pertences. Eram cobrados US$ 20 (R$ 109 na cotação atual) por item.

Somente bolsas transparentes são permitidas. Precavidas, algumas poucas pessoas chegaram com este tipo de utensílio.

Protocolos já eram rígidos e têm até cães farejadores

Cães farejadores na entrada dos torcedores na partida entre Manchester City e Wydad, na Filadélfia Imagem: Bruno Braz / UOL

A fiscalização mais dura apenas aumentou um protocolo de segurança que já era rígido no Lincoln Financial Field. Para o torcedor ingressar no estádio, por exemplo, ele também precisa passar por um raio-X parecido com o de aeroportos.

A imprensa é a única permitida a entrar com mochilas, mas todos são obrigados a passar por um rigoroso protocolo de segurança. O jornalista precisa mostrar sua credencial que possui um QR Code. Ele só vai para o segundo passo se o crachá for validado. Em seguida, tem sua bolsa farejada por cães da polícia. Por fim, é submetido a um raio-X e detector de metais.

Ambiente do Mundial contrasta com tensão do noticiário

Juventus montou sua fan zone em frente ao Lincoln Financial Field, na Filadélfia Imagem: Bruno Braz / UOL

O Mundial de Clubes aparenta ser uma bolha em meio ao ambiente de tensão do noticiário na Filadélfia. Nas televisões e jornais só se fala do ataque ordenado pelo presidente Donald Trump aos iranianos, bem como de suas consequências e próximos passos.

Enquanto isso, no Lincoln Financial Field, italianos e marroquinos conviviam sorridentes e de maneira harmoniosa nas cercanias.

A Juventus montou uma fan zone bem em frente ao estádio para reunir seus torcedores e colocou como atração o ex-jogador francês Evra. Já os marroquinos se concentraram mais no estacionamento do Philadelphia 76ers, time da NBA que é vizinho ao local do jogo.

Local de derrotas duras nas urnas, Trump é criticado na Filadélfia

A Filadélfia é, de um modo geral, um reduto democrata e opositor a Donald Trump. Por aqui, o presidente dos Estados Unidos sofreu derrotas duras nas últimas eleições.

Em 2020, por exemplo, ele perdeu de maneira esmagadora para Joe Biden, que ficou com 81,4% dos votos na região.

Na ocasião, Trump contestou o resultado alegando irregularidades na votação por correios, mas os tribunais rejeitaram as denúncias por falta de provas.

Quatro anos antes, Trump já havia perdido de maneira similar para Hillary Clinton, que ficou com 82% dos votos.

Com tal cenário político, não foi surpresa a forma como a imprensa local tratou o ataque dos EUA ao Irã. Os colunistas do "The Philadelphia Inquierer" - jornal de maior circulação da cidade - utilizaram manchetes como "a guerra sem sentido de um rei louco" e "um presidente irresponsável faz uma escolha imprudente", além de trazer depoimentos da bancada da Filadélfia no Congresso americano.

O Lincoln Financial Field recebe mais dois jogos pela fase de grupos: Chelsea x Espérance (TUN), amanhã; e Real Madrid x Red Bull Salzburg (ALE), dia 26.