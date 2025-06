Wimbledon: Felipe Meligeni salva 9 match points e vence na estreia no quali

O Brasil iniciou sua campanha em Wimbledon, na disputa do qualifying, com duas derrotas e uma vitória nesta segunda-feira. Thiago Wild foi derrotado na estreia enquanto Thiago Monteiro abandonou no segundo set. Felipe Meligeni protagonizou a única vitória nacional ao salvar surpreendentes nove match points na primeira rodada.

Em busca da sua 2ª participação na chave principal do Grand Slam britânico, Meligeni derrotou o equatoriano Alvaro Guillen Meza por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 0/6 e 7/6 (10/4), em 2h15min de duelo. O atual 147º do mundo demonstrou certo desgaste físico no segundo set.

Mesmo assim, sustentou a disputa ao salvar os match points antes da disputa do super tie-break, quando foi dominante do começo ao fim diante do 192º do ranking. Na segunda rodada, o sobrinho de Fernando Meligeni vai enfrentar o japonês Shintaro Mochizuki, 146º do mundo, que surpreendeu ao eliminar o favorito francês Pierre-Hugues Herbert, especialista em jogos na grama.

Para conquistar a vaga na chave principal, Meligeni precisa de mais duas vitórias no qualifying, a fase preliminar do torneio britânico, o terceiro Grand Slam da temporada.

Mais cedo, Thiago Wild foi derrotado pelo casaque Mikhail Kukushkin por 2 a 1: 6/4, 4/6 e 3/6. O brasileiro, 120º do mundo, também buscava sua segunda participação na chave principal. No ano passado, chegou a obter sua primeira vitória e caiu na segunda rodada da chave maior.

Mais experiente, Thiago Monteiro tentava a sétima presença na chave principal. No entanto, também se despediu na estreia. O ex-número 1 do Brasil abandonou a partida contra o japonês Yosuke Watanuki, 179º do mundo. O brasileiro, 143º do ranking, desistiu do jogo quando perdia por 6/7 (9/11) e 6/7 (0/2).

Na chave feminina, o Brasil é representado no quali por Laura Pigossi. A medalhista olímpica, contudo, tem uma chave complicada pela frente. Sua adversária de estreia é a canadense Bianca Andreescu, campeã do US Open em 2019, mas que ocupa no momento o 147º posto do ranking. A estreia será na terça.

Se surpreender a favorita, a atleta brasileira pode encarar a francesa Lois Boisson, cabeça de chave número 1 do quali e grande surpresa de Roland Garros - parou somente na semifinal.

Tanto Meligeni quanto Laura buscam as três vitórias do quali para entrar na chave principal, que tem apenas dois brasileiros garantidos de forma direta (via ranking): João Fonseca e Beatriz Haddad Maia.