Ex-campeão do Bellator aplica joelhada voadora brutal e conquista cinturão; veja

Ex-campeão peso-galo (61 kg) do Bellator, Juan Archuleta brilhou novamente no mundo do MMA ao conquistar uma vitória impressionante no último sábado (21), durante o Borroka 3, evento realizado em Laughlin, Nevada (EUA). Aos 37 anos, o veterano protagonizou um dos momentos mais marcantes da noite ao nocautear Dennis Linton com uma joelhada voadora precisa e brutal no início do segundo round, faturando o cinturão inaugural da organização na divisão peso-pena (66 kg).

A luta principal do evento começou de forma equilibrada, com ambos os atletas demonstrando bom repertório técnico e movimentação constante. No entanto, bastaram 32 segundos no segundo assalto para que Archuleta conectasse um golpe fulminante, encerrando o duelo de forma instantânea e arrancando aplausos do público presente (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

Momentos distintos

Apesar de surpreender ao atuar por uma promoção regional, Archuleta entrou no cage buscando reabilitação após uma fase turbulenta. O norte-americano vinha de três derrotas consecutivas por nocaute técnico em sua passagem pelo RIZIN, no Japão, diante de adversários como o brasileiro Kleber Koike, Kai Asakura e Razhabali Shaydullaev.

Linton, por outro lado, teve interrompida uma sequência de sete vitórias seguidas. Apesar do revés, o lutador segue como detentor dos cinturões peso-pena e peso-leve no King of the Cage, e deve continuar sendo figura relevante no cenário regional dos Estados Unidos.

Juan Archuleta with one of the cleanest KO knees you'll ever see. New @BorrokaMMA Featherweight Champion!#MMA #KO @jarchmma pic.twitter.com/ZeGCAEDppL

- Spectation Sports (@SpectationNet) June 22, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok