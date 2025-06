Ex-campeão coloca Malhadinho entre os favoritos ao title shot após aposentadoria de Jones

Com a aposentadoria de Jon Jones e, consequentemente, o fim da novela que se arrastava nos últimos meses, o futuro da divisão peso-pesado do UFC pode finalmente caminhar novamente. Agora com o inglês Tom Aspinall promovido a campeão linear e disposto a ser muito mais ativo que seu antecessor, resta saber quem será o primeiro a desafiá-lo pelo cinturão da categoria, e um brasileiro parece estar no páreo.

À 'ESPN' americana, o veterano Daniel Cormier colocou o baiano Jailton Almeida entre os favoritos para receber o próximo 'title shot' na divisão dos pesados do UFC. Na opinião do ex-campeão e atual comentarista do Ultimate, 'Malhadinho' - 6º do ranking - concorre diretamente com o francês Ciryl Gane, segundo colocado na lista de classificação, pelo posto de primeiro adversário de Tom Aspinall após a promoção do inglês ao trono da categoria.

"Você tem duas opções: você tem Ciryl Gane e Jailton Almeida. Eu sei que o garoto alto, Alexander Volkov, tem ido bem também. Mas o Tom já o venceu. Acho que você tem Ciryl ou Jailton", apostou Cormier.

Atento

E não demorou muito para que o wrestler baiano mostrasse que está atento aos últimos acontecimentos na divisão dos pesados do Ultimate. Através de suas redes sociais, Jailton Malhadinho fez questão de parabenizar Tom Aspinall por assumir o cinturão linear da categoria com a aposentadoria de Jon Jones e, de quebra, iniciou sua campanha para que seja ele, e não Ciryl Gane, o escolhido como primeiro desafiante ao trono do inglês.

