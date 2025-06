Palmeiras: Entenda o plano de Abel tentar parar Messi no Mundial

Como o Palmeiras vai parar Lionel Messi? O técnico Abel Ferreira contou seu plano para tentar segurar o camisa 10 do Inter Miami, hoje, às 22h (de Brasília), pela Copa do Mundo de Clubes.

"É que os jogadores do Miami não lhe passem a bola [risos]. Se não lhe passarem a bola, fica mais fácil [risos]", brincou o português.

Acho que nós temos que olhar isso como uma oportunidade, como um desafio. Poder jogar com uma das maiores figuras da história do futebol, apesar de estar já com 16, 17 ou 18 anos [risos]. Mas toda a qualidade dele está lá. Acho que é uma oportunidade para nós de enfrentarmos não só o Messi, mas uma equipe que tem pouco tempo, mas muita ambição e que quer continuar a crescer, como tem feito nos últimos anos com os jogadores experientes. Também para trazer um nome extra ao futebol aqui nos Estados Unidos", explicou Abel.

O treinador, porém, negou que vá montar seu time pensando exclusivamente em segurar Messi.

"Mas como disse, não preparo o jogo pensando em apenas um jogador, porque acredito que o todo é maior que a soma das partes. Sabemos que um jogador como ele pode fazer a diferença, como fez no jogo contra o Porto, e aí é a competência de quem marca contra a competência de quem defende. Acima de tudo, é aproveitar essa oportunidade e fazermos tudo que está ao nosso alcance para conseguirmos o resultado que nos permita estar na fase seguinte. É isso que vamos procurar fazer. Dentro deste jogo, teremos não só uma, mas várias figuras. O Messi é uma delas, Busquets, Suárez, que vocês todos conhecem bem. É mais um desafio, mais uma oportunidade de construirmos a nossa história dentro do clube", disse.

O confronto entre Palmeiras e Inter Miami é válido pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. O Verdão é líder do Grupo A, com quatro pontos conquistados. Um empate já é suficiente para carimbar a vaga alviverde às oitavas de final.

Messi ou CR7?

O técnico não escapou da pergunta sobre a preferência entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, dois dos principais jogadores da história do futebol mundial. Abel, português como CR7, não pestanejou ao escolher o gajo.

"Sou Cristiano Ronaldo por tudo. Porque me vejo naquilo que... um tem o talento natural, o outro, o maior talento dele é a preparação e o trabalho. E eu me vejo nisso. Mesmo que não fosse português, quando tentamos comparar os estilos, parece que as coisas saem mais Federer. Não sou Federer, sou mais Nadal. Tenho que correr, pedalar. Não tenho essa criatividade toda [risos]. Não só por ser português, mas porque me vejo muito mais naquilo que é o Cristiano Ronaldo", disse.

"Agora, posso fazer aqui um parêntese e admirar tudo aquilo que é a criatividade de um jogador quando dizem que os homens não se medem os palmos. Por isso que o futebol é mágico. Podem jogar os grandes, os pequenos, os mais fortes, os mais magrinhos. E é mais por isso. Sorte a nossa que ainda conseguimos no momento desfrutar do que os dois ainda têm para nos apresentar. Espero e desejo que corra tudo bem ao Messi, menos amanhã [risos]", brincou.

E, para enfrentar o Messi, o Palmeiras chega com três jogadores importantes no esquema defensivo pendurados. São eles o zagueiro Gustavo Gómez, os laterais Piquerez e Giay, além do meio-campista Richard Ríos. Abel Ferreira ainda revelou que não deve poupá-los pensando apenas nos cartões e possibilidade de perdê-los para o mata-mata, porém.