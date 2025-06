Em meio à crise no Corinthians, Augusto Melo faz postagem criticando postura de vice-presidente

Os bastidores do Corinthians seguem quentes. Nesta segunda-feira, por meio de uma postagem em seu Instagram, o presidente afastado Augusto Melo criticou a postura do vice-presidente Armando Mendonça. Neste domingo, o antigo aliado do mandatário alvinegro o chamou de "Pinóquio", personagem famoso por contar mentiras.

Em texto provocativo, com referência a Judas, Augusto Melo atacou a postura de Armando Mendonça, que, para ele, seria um "traidor". Além disso, o presidente afastado enfatizou que o vice seria um "Judas moderno, com paletó e vaidade".

"Sentou-se à mesa. Bebeu, sorriu e fingiu lealdade. No final, traiu. Um Judas moderno, de paletó e vaidade. E agora se faz de desentendido, como se o erro fosse coletivo. Fica o alerta: Judas é conhecido, não um estranho. Quem está ao lado dele hoje será o próximo a sentir o corte da traição. Vice-presidente tem que ser... vice. Não estrela, não dono, não articulador solitário. Sua expulsão será inevitável. O Parque São Jorge não é palco para vaidade, e sim sagrado para o trabalho honesto e coletivo", declarou Augusto Melo em seu Instagram.

A publicação de Armando Mendonça

Neste domingo, também por meio de uma postagem no Instagram, Armando Mendonça se posicionou contra Augusto Melo. O vice-presidente do Timão atacou diretamente o mandatário afastado, chamando-o de "Pinóquio" e exigindo que os sócios o expulsem do clube.

"Pinóquio do Parque São Jorge virou um verdadeiro personagem cuja maior qualidade é o tamanho do seu nariz, por ter enganado com abundância a todos e se tornado o primeiro presidente da nossa história a ser indiciado por se associar criminalmente com seus amigos para lavar dinheiro com o furto cometido contra o SCCP. Que esse homem de madeira seja definitivamente expulso do nosso amado clube e nunca mais tente administrá-lo", disse Armando.

O vice publicou uma foto de janeiro de 2024, quando ocorreu a posse de Augusto Melo. Na imagem, aparecem Toninho Duettos e Sandro Ribeiro, pessoas apontadas pela polícia como intermediários do caso envolvendo a antiga patrocinadora do clube, a VaideBet.

À Polícia Civil, Augusto negou conhecer Sandro Ribeiro e afirmou ter conhecido Toninho Duettos após um encontro com o cantor Gusttavo Lima, embaixador da casa de apostas.