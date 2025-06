Dona da F-1 ganha aval da Comissão Europeia para assumir o controle da MotoGP

Proprietária da Fórmula 1, a Liberty Media recebeu o aval da Comissão Europeia para assumir o controle da MotoGP. Nesta segunda-feira, o grupo americano afirmou que a aprovação "incondicional" foi o último passo para concluir o acordo para comprar 84% da Dorna Sports, detentora dos direitos da MotoGP.

A estimativa é de que a Liberty Media desembolse cerca de 4 milhões de euros, cerca de R$ 25,4 bilhões, pela empresa que tem sede na Espanha.

"A MotoGP é um ativo esportivo premium altamente atraente com corridas incríveis, uma base de fãs apaixonada e um forte perfil de fluxo de caixa", disse o presidente e CEO da Liberty Media, Derek Chang, em comunicado. "Acreditamos que o esporte e a marca têm um potencial de crescimento significativo, que procuraremos realizar por meio do aprofundamento da conexão com a base principal de fãs e da expansão para um público global mais amplo."

A Liberty Media disse que o acordo, anunciado pela primeira vez em abril de 2024, poderia ser concluído até 3 de julho. O processo foi interrompido em dezembro, quando a Comissão Europeia abriu o que chamou de "investigação aprofundada" para avaliar se o acordo aumentaria o custo dos direitos de transmissão de eventos automobilísticos.

O executivo-chefe da Dorna, Carmelo Ezpeleta, continua no comando da MotoGP, mas a Liberty disse que Chase Carey e Sean Bratches, dois veteranos do processo de aquisição da F-1 pela Liberty em 2017, se juntarão a ele no conselho da Dorna. Eles fizeram parte de seus esforços para crescer e modernizar a F-1.