Diego Lopes ironiza Yair Rodriguez e cogita brasileiro como próximo adversário

Após a derrota para Alexander Volkanovski na disputa pelo cinturão vago dos penas, Diego Lopes já planeja sua volta ao octógono. O brasileiro naturalizado mexicano demonstrou interesse em liderar o UFC Noche, marcado para o dia 13 de setembro, no Texas (EUA). No entanto, a falta de resposta por parte de Yair Rodriguez, seu alvo inicial, pode mudar os rumos da negociação.

Em entrevista ao portal 'MMA Fighting', o atual número 2 do ranking da categoria peso-pena (66 kg) comentou sobre a possibilidade de enfrentar Rodriguez, mas ironizou a recente manifestação em vídeo do compatriota mexicano. O brasileiro classificou sua atitude como nervosa e sem clareza.

"Depois que ele recusou a luta comigo, não sei se o UFC ainda vai colocá-lo em uma disputa de cinturão. Acho que o Movsar é o próximo. Se vencer o Aaron Pico, tenho certeza que o UFC vai escalar essa luta para o card em Abu Dhabi, em outubro. No vídeo, ele parecia muito nervoso. Falou muitas coisas, mas sem sentido ou contexto", afirmou Lopes.

Brasileiro na mira

O duelo entre os dois gerava expectativa na comunidade do MMA, especialmente por envolver atletas de origem mexicana em destaque na divisão dos penas. No entanto, com a indefinição por parte de Rodriguez, Lopes já estuda outros nomes como alternativa para seu próximo compromisso.

Entre os citados, o brasileiro Jean Silva aparece como uma opção promissora. Em boa fase dentro da organização, o atleta tem ganhado notoriedade e pode se tornar um adversário ideal para o retorno de Diego.

"Agora, qualquer luta que o UFC me mandar, estou dentro. Queria enfrentar o Yair, mas ele não se posiciona. Talvez Jean Silva, Arnold Allen, ou qualquer outro ranqueado... estou esperando", completou.

Apesar do revés recente, o representante da 'Legacy MMA' acredita que está a uma vitória de voltar a disputar o título. Além disso garante estar pronto para encarar qualquer oponente de alto nível.

